Agencias

Al menos diez muertos y casi 50 heridos después de que un tren arrolle a un autobús en México

Por Newsroom Infobae

Guardar

Al menos diez personas han muerto y 47 han resultado heridas en Atlacomulco, en el noroeste de México, después de que un tren arrollase y partiese en dos un autobús de pasajeros de dos pisos.

El accidente ha ocurrido a raíz de que el conductor del autobús intentase atravesar un paso antes de que llegase el tren, tras lo que el vehículo ha recibido un fuerte impacto antes de ser arrastrado varios metros, según el comunicado de la empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City de México, que ha expresado "sus más sentidas condolencias a los familiares" de las víctimas.

Tras la llegada de los servicios sanitarios, de emergencias y de seguridad, los rescatistas desplegados sacaron con cuerdas y camillas a los pasajeros heridos, trasladados acto seguido al hospital, según ha recogido el diario mexicano 'La Prensa'.

En el lugar de los hechos se personó también un responsable de la Fiscalía, que inició la investigación sobre los hechos y los posibles cargos que se puedan imputar.

Por su parte, el Ayuntamiento de Atlacomulco, en el estado de México, ha lamentado el "trágico accidente" y ha enviado su "más sentido pésame" a los seres queridos de las víctimas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Registrado un seísmo de 5,2 en las griegas Ática y Eubea, con temblores en Atenas

Infobae

Detenido un importante cabecilla de un grupo disidente de las FARC en Cauca, Colombia

Detenido un importante cabecilla de

David Broncano habla de su mayor competencia, 'El Hormiguero'

David Broncano habla de su

Reino Unido destina 210 millones de euros a la construcción de cinco escuelas técnicas militares

Reino Unido destina 210 millones

Tercer agosto más cálido en el mundo, extremo en el suroeste de Europa

Tercer agosto más cálido en