Air Europa duplica las frecuencias para volar a Santo Domingo (República Dominicana) en Navidad

Air Europa duplicará sus frecuencias a Santo Domingo (República Dominicana) hasta las dos al día para la próxima temporada de Navidad, entre el 18 de diciembre y el 31 de enero de 2026, aumentando en un 87% la oferta de plazas, llegando a los casi 27.000 asientos.

Así, a las actuales conexiones se sumará un vuelo diario entre Madrid y la capital dominicana a las 11.30 horas y desde Santo Domingo hacia España a las 17.30 horas.

Los vuelos a este destino se realizan a bordo de aviones Boeing 787, el modelo más avanzado de su categoría y del que Air Europa ha añadido tres este año.

Además de a Santo Domingo, en República Dominicana Air Europa vuela a Punta Cana con cinco frecuencias semanales y a Santiago de los Caballeros, con dos.

