Una orden ejecutiva de EEUU abre la puerta a eliminar el arancel del 10% a productos procedentes de Colombia

El Gobierno de Estados Unidos ha expedido una nueva orden ejecutiva que contempla reducir a cero el arancel del 10% impuesto a productos colombianos importados.

Esta medida permitiría aliviar la tasa que actualmente afecta al 24,6% de las exportaciones colombiados hacia Estados Unidos, valoradas en 4.536 millones de dólares (3.867 millones de euros) y al 65,2% de los productos no minero energéticos, según ha apuntado el ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Así, productos clave para Colombia, como son el café, las flores, el banano, plátano o el aguacate, podrán ingresar en este país sin aranceles.

De manera complementaria, la actualización del Anexo II mantiene protegidas exportaciones por 9.807 millones de dólares (8.360 millones de euros), equivalentes al 53,2% del total de ventas con destino Estados Unidos, en especial de bienes minero energéticos.

La firma de la orden ejecutiva estadounidense es fruto de unas negociaciones previas entre la titular de la cartera de Comercio, Diana Morales, y el Ejecutivo de Donald Trump, señaló el Gobierno colombiano.

Estados Unidos incluyó a Colombia en su lista de países con nuevos aranceles a partir del 31 de julio. En su caso, la tasa fijada es del 10% a todos los productos colombianos, si bien existen ciertas excepciones, como el petróleo, que están libres de este impuesto.

EuropaPress

