Agencias

Una dirigente del partido de Petro en el norte de Colombia denuncia un tiroteo contra su vehículo

Por Newsroom Infobae

Guardar

La candidata al Congreso en la región Caribe colombiana de Pacto Histórico --la coalición con la que gobierna el presidente de Colombia, Gustavo Petro--, Alexandra Pineda, ha denunciado este domingo haber sido víctima de un atentado mientras viajaba en un automóvil que ha recibido siete disparos.

"Hoy fui víctima de un atentado cobarde. Siete impactos de bala fueron dirigidos contra el vehículo en el que me movilizaba", ha anunciado en la red social X, donde ha precisado que se desplazaba de San José de Oriente a Manaure, en el departamento del Cesar, junto a compañeros de la formación. "Resultamos ilesos, aunque los impactos de bala alcanzaron nuestro vehículo en varias partes", ha añadido.

Pineda ha afirmado que el ataque no ha sido sólo contra ella, "sino contra el trabajo que hacemos, contra las voces que incomodan, contra quienes luchamos por transformar realidades que otros prefieren mantener en silencio". "A quienes creen que con miedo nos van a detener, les digo con claridad que no nos callarán", ha asegurado.

"Los violentos que se oponen a que nuestro país siga avanzando hacia un verdadero cambio quieren impedir que continuemos llegando a las comunidades", ha argumentado la política, que ha entendido el ataque como un sinónimo de que "que estamos tocando las fibras del poder que teme al cambio". "Colombia merece vivir sin miedo, y no dejaremos que la violencia nos arrebate el derecho a construir un país distinto", ha añadido en otro mensaje.

El presidente Petro se ha hecho eco de la situación y, a través de la misma red social, ha anunciado que las autoridades están estudiando la situación "para capturar a los autores", un mensaje que Pineda le ha agradecido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un juez de Perú impone restricciones a la excarcelación de la ex primera ministra Chávez

Un juez de Perú impone

Cristina Tárrega habla de su nuevo proyecto profesional

Cristina Tárrega habla de su

Aumentan a tres los muertos por el ataque ruso de este domingo contra Kiev

Aumentan a tres los muertos

Verónica Romero le envía sus mejores deseos a Manu Tenorio

Verónica Romero le envía sus

Llegan a Túnez los primeros barcos de la Global Sumud Flotilla

Llegan a Túnez los primeros