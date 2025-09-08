Una ciudadana argentina, entre las víctimas mortales del atentado en Jerusalén

El Gobierno de Argentina ha confirmado que entre las víctimas del "brutal atentado terrorista" perpetrado este lunes en uno de los accesos a Jerusalén figura una mujer de nacionalidad argentina identificada como Sara Mendelson.

"El Gobierno argentino expresa su profunda solidaridad con el pueblo del Estado de Israel y transmite sus sentidas condolencias a los familiares de las víctimas de este acto criminal", ha afirmado el Ministerio de Exteriores, en un comunicado en el que ha condenado "enérgicamente" el ataque perpetrado contra un autobús.

El Ejecutivo presidido por Javier Milei ha querido expresar "su más absoluto rechazo y repudio a toda manifestación de terrorismo y violencia", flagelos que considera contrarios a "la paz, la convivencia democrática y los valores universales" defendidos desde Buenos Aires.

Asimismo, ha subrayado "su firme compromiso en la lucha contra el antisemitismo y todas las formas de intolerancia y discriminación".

El ataque se ha saldado también con la muerte de un ciudadano español, Yaakov Pinto, mientras que los dos presuntos terroristas han sido abatidos por las fuerzas de seguridad.