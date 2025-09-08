SpaceX, la compañía espacial de Elon Musk, compra paquetes de frecuencias a EchoStar por casi 14.500 millones

SpaceX, compañía espacial propiedad del multimillonario Elon Musk, ha comprado un paquete de espectros de frecuencias a EchoStar por 17.000 millones de dólares (14.486 millones de euros) financiados a partes iguales en efectivo y con acciones de SpaceX.

Según la nota de prensa publicada este lunes, la operación contempla la venta de licencias para los espectros AWS-4 y H-Block por la cantidad especificada, pero, también, que SpaceX financie hasta noviembre de 2027 los intereses de la deuda de EchoStar con unos 2.000 millones de dólares (1.704 millones de euros) en efectivo.

Además, se firmará un acuerdo comercial a largo plazo que permitirá a los suscriptores de 'Boost Mobile' de EchoStar acceder al servicio 'Starlink Direct to Cell' de SpaceX.

"Esta operación [...] permite combinar el espectro AWS-4 y H-Block de EchoStar con las capacidades de lanzamiento de cohetes y satélites de SpaceX para hacer realidad la visión de la transmisión directa a teléfonos móviles de una forma más innovadora, económica y rápida para los consumidores de todo el mundo", ha explicado el presidente y consejero delegado de EchoStar, Hamid Akhavan.

"Estamos muy contentos de realizar esta transacción con EchoStar, ya que nos permitirá avanzar en nuestra misión de acabar con las zonas sin cobertura móvil en todo el mundo", ha indicado, por su parte, la presidenta y jefa de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell.