Secuestrados 72 militares colombianos en territorio controlado por disidencias de las FARC en Cauca

Por Newsroom Infobae

Las autoridades colombianas han denunciado este domingo el secuestro de más de 70 militares en el departamento del Cauca, en el suroeste del país, presuntamente a manos de integrantes del Frente Carlos Patiño de las extintas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El grupo, formado por 72 soldados del Ejército de Colombia incluidos tres oficiales y cuatro suboficiales, ha sido retenidos este domingo a las 14.00 horas (hora local) en la vereda de Los Tigres, situada en las inmediaciones del municipio de El Tambo, según ha confirmado el Gobierno a la emisora Caracol Radio.

Los militares secuestrados habían sido desplegados en la zona para llevar a cabo la operación Perseo II que busca recuperar el control del territorio a merced de las disidencias lideradas por 'Iván Mordisco', acusadas de instrumentalizar a las más de 600 personas que han participado en esta asonada.

Este mismo domingo, las fuerzas de seguridad de Colombia han anunciado la detención de Julián Eduardo González Dussan, presunto cabecilla del Bloque Martín Villa, disidente de las extintas FARC lideradas por 'Mordisco', cuando éste se dirigía al departamento del Cauca para asumir precisamente la jefatura del frente Carlos Patiño.

