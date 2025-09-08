Agencias

Sánchez anuncia el embargo de armas por ley a Israel y la prohibición de entrada a quien participe en el genocidio

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un paquete de nueve medidas para "detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina", entre las que destaca la aprobación de un decreto ley para formalizar el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el genocidio.

En una declaración sin preguntas en Moncloa, ha denunciado que lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza, que comenzó como una respuesta a "los atroces atentados de Hamás" del 7 de octubre de 2023, "no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso, es quebrantar todas las leyes del Derecho Humanitario".

Tras enumerar las medidas, entre las que también figura más ayuda humanitaria para Gaza, un refuerzo de la financiación a la UNRWA o la prohibición de importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes, ha reconocido que "no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra".

No obstante, ha confiado en que sirvan "para añadir presión sobre el primer ministro (israelí Benjamin) Netanyahu y su gobierno, para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La RFEC pide que las protestas en La Vuelta sean "pacíficas, sin obstaculizar y con máximo cuidado"

La RFEC pide que las

Médicos del Mundo acusa a Israel de la destrucción de una de sus clínicas en la ciudad de Gaza

Médicos del Mundo acusa a

Ríos anaranjados indican un cambio tóxico en la naturaleza ártica

Ríos anaranjados indican un cambio

Von der Leyen dice que Europa está "en lucha" y alerta del riesgo de parálisis por divisiones internas

Von der Leyen dice que

Von der Leyen anuncia que propondrá una suspensión parcial del acuerdo comercial UE-Israel

Von der Leyen anuncia que