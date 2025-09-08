Rusia detiene a un azerí sospechoso de planear "sabotajes" y "ataques terroristas" por orden de Ucrania

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la detención de un ciudadano de Azerbaiyán sospechoso de planificar una serie de actos de "sabotaje" y "ataques terroristas" siguiendo órdenes por parte de los servicios especiales de Ucrania.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha indicado en un comunicado que sus agentes "impidieron otro intento del régimen ucraniano de cometer una serie de actos de sabotaje y ataques terroristas" en el país, antes de especificar que el hombre fue detenido en Stavropol tras "unirse a una organización terrorista ucraniana".

Así, ha manifestado que el sospechoso "llevó a cabo labores detalladas de reconocimiento en varios lugares objetivo de futuros ataques terroristas, incluidos edificios administrativos de las fuerzas de seguridad e infraestructura de transportes en las localidades de Yesentuki y Stavropol", para lo cual habría obtenido materiales destinados a la fabricación de explosivos.

El FSB ha recalcado que los agentes han incautado materiales para la fabricación de explosivos, equipamiento de comunicaciones y otros materiales que "exponen sus actividades ilegales en beneficio de una organización terrorista ucraniana", sin que las autoridades de Ucrania y Azerbaiyán se hayan pronunciado por ahora sobre esta detención.