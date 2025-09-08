República Dominicana y China suscriben un convenio de cooperación económica para proyectos de desarrollo

República Dominicana y China han firmado un convenio de cooperación económica destinado a financiar proyectos de desarrollo en el país latinoamericano, según ha informado el ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.

Se trata de un acuerdo de cooperación no reembolsable por 40 millones de dólares (34 millones de euros) que el Gobierno chino otorgará a República Dominicana para ser invertidos en proyectos dirigidos a la atención de emergencias y la respuesta ante desastres.

Asimismo, un segundo instrumento suscrito entre ambos países contempla 450 becas para funcionarios públicos dominicanos destinadas a fortalecer las capacidades técnicas e institucionales en ámbitos como la agricultura, la construcción, el transporte, las energías renovables o la salud pública.

"Es una iniciativa que permite avanzar en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y las mejoras de los servicios que el Estado brinda a la ciudadanía", destacó el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez.

De su lado, el embajador de China en el país, Chen Luning, valoró que "en un escenario internacional complejo, ambos países han sabido forjar un camino de apoyo mutuo y cooperación de beneficio compartido".