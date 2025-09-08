Principales titulares de los periódicos para el martes 9 de septiembre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "España redobla la presión sobre Israel por el "genocidio" en Gaza".
-- "Junts confirma su rechazo a la ley de reducción de la jornada laboral".
EL MUNDO
-- "Trump podrá eludir desde Rota el embargo de Sánchez a Israel".
-- "El plan de choque de Ayuso para "rescatar" las Matemáticas en Madrid".
EL PERIÓDICO
-- "Sánchez escala la presión sobre Israel empujado por sus socios".
-- "El Gobierno de Bayrou cae y sume a Francia en la incertidumbre".
LA VANGUARDIA
-- "Sánchez ahonda la crisis diplomática con Israel con nuevas medidas".
-- "La caída de Bayrou lleva a Macron al límite y agrava aún más la crisis francesa".
LA RAZÓN
-- "El golpe de Sánchez contra Israel complicará las relaciones con EEUU".
-- "Un joven español, víctima del atentado en Jerusalén".
ABC
-- "Sánchez tensa al máximo las relaciones con Israel para tratar de ocultar sus debilidades".
-- "El terrorismo sacude de nuevo Jerusalén".