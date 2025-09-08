Mueren cuatro personas en un ataque contra un autobús en uno de los cruces de entrada a Jerusalén

Al menos cuatro personas han muerto y varias han resultado heridas este lunes a causa de un ataque contra un autobús en un cruce en una de las entradas a la ciudad de Jerusalén, según han confirmado los servicios de emergencia israelíes, que han señalado que cinco de los heridos se encuentran en estado "grave".

El servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha señalado en su cuenta en Telegram que sus equipos han confirmado el fallecimiento de cuatro personas, "incluido un hombre de unos 50 años y tres hombres en la treintena" tras atender a las víctimas del tiroteo.

Asimismo, ha afirmado que los paramédicos han trasladado a hospitales de Jerusalén a cinco personas en estado "grave" que presentan heridas de bala, por lo que no se descarta que pueda aumentar el número de fallecidos. "Varias personas están siendo atendidas en el lugar por heridas leves por el impacto de fragmentos de cristal", ha detallado.

Según las informaciones recogidas por la emisora pública israelí, Kan, el ataque ha sido perpetrado por dos personas armadas que han logrado subirse a un autobús antes de abrir fuego contra los pasajeros antes de ser tiroteados por la Policía, si bien por ahora no hay confirmación oficial de este extremo.