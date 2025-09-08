Agencias

Mueren cuatro personas en un ataque contra un autobús en uno de los cruces de entrada a Jerusalén

Por Newsroom Infobae

Guardar

Al menos cuatro personas han muerto y varias han resultado heridas este lunes a causa de un ataque contra un autobús en un cruce en una de las entradas a la ciudad de Jerusalén, según han confirmado los servicios de emergencia israelíes, que han señalado que cinco de los heridos se encuentran en estado "grave".

El servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha señalado en su cuenta en Telegram que sus equipos han confirmado el fallecimiento de cuatro personas, "incluido un hombre de unos 50 años y tres hombres en la treintena" tras atender a las víctimas del tiroteo.

Asimismo, ha afirmado que los paramédicos han trasladado a hospitales de Jerusalén a cinco personas en estado "grave" que presentan heridas de bala, por lo que no se descarta que pueda aumentar el número de fallecidos. "Varias personas están siendo atendidas en el lugar por heridas leves por el impacto de fragmentos de cristal", ha detallado.

Según las informaciones recogidas por la emisora pública israelí, Kan, el ataque ha sido perpetrado por dos personas armadas que han logrado subirse a un autobús antes de abrir fuego contra los pasajeros antes de ser tiroteados por la Policía, si bien por ahora no hay confirmación oficial de este extremo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Comunidad insiste en que los centros de menores migrantes están "saturados" y dice que se ha reforzado la seguridad

La Comunidad insiste en que

Mueren dos policías en un ataque contra una comisaría en el oeste de Turquía

Mueren dos policías en un

Begoña Pérez, organizadora profesional, revela sus trucos para la vuelta al cole: "Recordad que la perfección no existe"

Infobae

LaLiga sigue realizando revisiones técnicas para comprobar si el Barça-Valencia puede jugarse en el Johan Cruyff

LaLiga sigue realizando revisiones técnicas

María del Monte pide 28 años de cárcel para su sobrino Antonio Tejado por el robo a su vivienda

María del Monte pide 28