Movistar Team y Abus amplían su acuerdo de patrocinio hasta 2028

Movistar Team y Abus, empresa que colabora con el equipo ciclista desde 2017, han renovado su acuerdo de patrocinio por el que Abus seguirá siendo el patrocinador oficial de cascos y seguridad del Movistar Team masculino y femenino, así como de sus secciones de Gravel Squad y eTeam.

Abus ha contribuido a los éxitos de los ciclistas del Movistar Team con productos como los cascos aero GameChanger 2.0 y AirBreaker 2.0. La victoria en el Campeonato del Mundo de 2018, el triunfo general en el Giro de Italia de 2019 y las victorias en el Giro de Italia y Tour de France femeninos son solo algunos de los hitos.

Desde el inicio de la colaboración, se han desarrollado varios modelos de cascos teniendo en cuenta la opinión de los ciclistas. Los últimos avances de este lanzamiento incluyen los dos cascos estrella del equipo, el GameChanger 2.0 y el AirBreaker 2.0.

"Estamos encantados de continuar nuestra colaboración tan estrecha y de confianza con el Movistar Team a largo plazo. Mirar hacia atrás y ver los nueve años que hemos compartido demuestra que la continuidad es una receta para el éxito. Queremos expresar nuestro especial agradecimiento a los propietarios, la dirección, los ciclistas y todo el personal: su respuesta y pasión son invaluables para nosotros. Muchas de las características que nuestros clientes más exigentes valoran en sus cascos provienen directamente del mundo del ciclismo profesional. Nuestros equipos ya están trabajando juntos en las próximas innovaciones, una prueba más de nuestra estrecha colaboración y confianza mutua", afirmó Christian Rothe, miembro del Consejo de Dirección (CMO) de Abus.

Por su parte el CEO del Movistar Team, Miguel Gravalos, destacó que las relaciones a largo plazo y sólidas son la base del programa de patrocinio del equipo. "Estamos encantados de que Abus continúe con su larga colaboración con nosotros. Abus y Movistar Team compartimos los mismos valores en el deporte y más allá. Se trata de mucho más que tener los mejores cascos de ciclismo del mundo. Abus es sinónimo de seguridad, tanto sobre la bicicleta como en la vida cotidiana del equipo. Contar con un socio fiable como Abus siempre es un gran apoyo. Todavía tenemos proyectos apasionantes por delante", comentó Gravalos.