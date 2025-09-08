Miriam Reyes, Premio Nacional de Poesía: "Voy a destinar el dinero del premio al alquiler"

Miriam Reyes, Premio Nacional de Poesía, va a destinar la dotación económica del galardón, 30.000 euros, a pagar el alquiler y ha afirmado que el dinero lo necesita "para vivir".

"Tengo un contrato a media jornada que termina en diciembre. No puedo utilizar el premio para comprarme nada especial, ni para viajar, ni para cosas de esas. Al final lo que yo creo es que a la mayoría de los escritores, de los poetas, que vivimos así, más o menos en precario, el dinero lo que nos ayuda es a comprar tiempo para escribir", ha manifestado en declaraciones a Europa Press tras conocerse el fallo del galardón otorgado por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Reyes es la octava mujer consecutiva en recibir este galardón pero, a su juicio, "la poesía va más allá del género".

"Se está mirando hacia donde no se estaba mirando y de repente se está descubriendo que hay un montón de voces ahí que están diciendo cosas que hay que escuchar, que vale la pena escuchar o que están haciendo un trabajo importante con el lenguaje", ha asegurado, añadiendo que "a lo mejor habría sido mucho más difícil" que su libro hubiera sido premiado en otra época.

Por otra parte, la escritora se ha posicionado "contra el genocidio" al ser preguntada por las nueve medidas que ha anunciado el Gobierno respecto a Gaza.

"Soy una persona que va a manifestaciones y luego, como artista, no tengo un perfil público en el cual hable de cosas personales ni políticas, pero evidentemente estoy contra el genocidio, evidentemente", ha asegurado.

En relación con al Premio Nacional, la escritora ha confesado que la noticia se la ha dado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien le ha sorprendido mientras trabajaba y que la primera persona a la que se lo ha dicho ha sido a su pareja, a quien también dedicó 'Con', el libro con el que ha ganado el distintivo.

BIOGRAFÍA

Miriam Reyes es una poeta, editora y traductora nacida en Ourense. A los ocho años emigró a Caracas, donde estudió Letras en la Universidad Central de Venezuela. Posteriormente se licenció en Filología Hispánica en la Universitat de Barcelona.

Además de 'Con' (La Bella Varsovia, 2024), la premiada ha publicado los libros de poemas 'Espejo negro' (DVD, 2001), 'Bella durmiente' (finalista del XIX Premio de poesía Hiperión, Hiperión, 2004), 'Desalojos' (Hiperión, 2008), 'Yo, interior, cuerpo. Antología poética' (Argentina, 2013), 'Haz lo que te digo' (Bartleby, 2015), 'Prensado en frío' (Malasangre, 2016) y 'Sardiña' (Chan da pólvora, 2018). Su obra poética está recogida en el volumen 'Extraña manera de estar viva' (Mixtura, 2022).