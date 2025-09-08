Mario Casas, de lo más sonriente, desvela cómo han ido sus vacaciones en El Salvador con Melyssa Pinto y su familia

A pesar de la discreción con la que Mario Casas y Melyssa Pinto llevan su historia de amor desde que surgieron los primeros rumores de que estaban juntos el pasado marzo, prueba de que su relación está más que consolidada son las vacaciones de las que han disfrutado este verano en El Salvador junto al hermano del actor, Óscar Casas, y su novia, Ana Mena.

Aunque por el momento la influencer no ha coincidido con los padres de su chico ni tampoco con Sheila -que ha asegurado que no tiene el placer de conocer todavía a la portuguesa-, ya que abandonó el país centroamericano antes de que llegasen el resto de los Casas para disfrutar de su tradicional escapada estival en familia, sí ha dado un paso al frente al compartir sus primeras imágenes con el intérprete en sus redes sociales tras 6 meses juntos.

En un vídeo recopilatorio de su viaje a El Salvador -compuesto por un collage de minivídeos suyos girando sobre sí misma en diferentes paisajes de playa y de selva- a sus seguidores no les ha pasado por alto que la mano que coge la suya es la de Mario, ya que se ve claramente el tatuaje de un corazón que tiene el protagonista de 'A tres metros sobre el cielo' en el antebrazo.

No es la única prueba de que su amor va viento en popa, ya que el actor ha publicado en su cuenta de Instagram un storie con el perrito de Melyssa en brazos a su regreso a España para retomar sus compromisos profesionales tras varias semanas en el país de Centroamérica.

Precisamente a su llegada al aeropuerto de Madrid Mario ha sido captado por las cámaras de Europa Press. Presumiendo de bronceado, el actor ha reaccionado con una gran sonrisa a las preguntas sobre su relación con la influencer y, aunque ha evitado entrar en detalles, sí ha revelado que todo va "muy bien, muy bien, todo bien". "Bueno, pues me alegro" ha respondido cuando la reportera le ha comentado el revuelo que se ha creado después de compartir sus primeras imágenes 'juntos' en redes sociales.

Además, el actor se ha pronunciado muy emocionado por la reciente muerte de Verónica Echegui -con la que tenía una amistad- a los 42 años a causa de un cáncer contra el que luchó en la intimidad en los últimos meses: "La verdad es que ha sido una noticia súper, súper triste. Muy triste, la verdad". "La voy a recodar como lo que era y lo que siendo y es, una actriz enorme, la verdad" ha expresado.