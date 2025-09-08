María del Monte rompe su silencio tras pedir 28 años de cárcel para Antonio Tejado: "Quiero que se acabe esto"

Importante giro en el caso del robo a la vivienda de María del Monte e Inmaculada Casal dos años después del violento asalto, ya que tal y como ha adelantado este fin de semana 'El Diario de Sevilla' la defensa de la pareja ha pedido 28 años y medio de cárcel para Antonio Tejado por su implicación en el asalto, que ha supuesto no solo una pérdida económica que rondaría el millón de euros -ya que les sustrajeron una colección de relojes de alta gama, todas sus joyas, y una importante cantidad en metálico-, sino también el mayor trauma en la vida de la folclórica y su mujer, que todavía arrastran secuelas psicológicas de lo sucedido en la madrugada del 25 de agosto de 2023.

Después de que el pasado mayo finalizase la instrucción del caso y el juez del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla emitiese un auto de procesamiento en el que se le atribuyen al sobrino de la cantante cuatro delitos como presunto autor intelectual del robo, la abogada de María e Inmaculada, Emilia del Río, ha presentado un escrito formal en el que, acusando a Tejado de los mismos delitos que a los otros diez procesados -grupo criminal liderado supuestamente por Arseny Garibyan 'el ruso'-, sostienen que el atraco fue posible gracias a la información privilegiada que el ex de Rosario Mohedano facilitó a la banda, asegurando que "recabó y transmitió puntualmente todos los datos necesarios para que el asalto pudiera culminar con éxito".

Y, además de atribuir a Antonio los delitos de robo en casa habitada en concurso medial con detención ilegal, además de cuatro delitos individuales de detención ilegal, en su caso se sumaría un "agravante" por "abuso de confianza" al aprovecharse del vínculo familiar que le une a la artista, sosteniendo que habría retomado su relación con ella semanas antes del robo con el único fin de obtener información vital para llevar a cabo el atraco con éxito.

Delitos por los que la defensa de María e Inmaculada pide un total de 28 años y medio de cárcel para su sobrino, incluyendo además la prohibición de acercarse o comunicarse por ninguna vía con las víctimas durante cinco años.

Una petición que ha sorprendido a muchos por la dureza del escrito contra Antonio, acusándolo de ser el 'cerebro' del robo, y a la que la folclórica ha reaccionado en exclusiva ante las cámaras de Europa Press: "Yo no voy a decir nada. Ya lo dije en su día al salir del juzgado -cuando acudió a declarar tras la detención de su sobrino- y no he vuelto a pronunciarme y no voy a decir nada. Eso lo lleva quien le corresponde llevarlo" ha expresado muy seria.

Y aunque no ha querido confirmar si la elevada petición de 28 años y medio de prisión contra el ex de Alba Muñoz ha surgido de su abogada y no de ella e Inma, sí ha confesado encogiéndose de hombros que "yo quiero que se acabe esto ya cuanto antes". "De verdad que no te voy a decir nada. Venga, que me tengo que ir, muchas gracias" ha concluido, sin revelar cómo se encuentra y si se sabe algo ya de cuándo arrancará el juicio.