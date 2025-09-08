Mar Flores en 'El Hormiguero': del episodio desconocido por su hijo Carlo al agradecimiento a Lequio

Mar Flores ha vuelto a televisión y lo ha hecho por la puerta grande: en un programa de máxima audiencia y a pocos días de publicar sus memorias, 'Mar en calma'. Ha sido frente a Pablo Motos en 'El Hormiguero' donde la modelo ha dado unas pequeñas pinceladas de lo que los lectores podrán encontrar en el libro, que promete abrir la caja de los truenos. Tranquila, serena, de blanco impoluto y sintiéndose "fuerte", ha hecho un repaso a su vida personal y a su trayectoria profesional.

No lo ha hecho pasando de puntillas. La consuegra de Terelu Campos ha hecho hincapié en su faceta como madre y ha desvelado uno de los episodios más terribles de su vida y también más desconocidos incluso para su hijo Carlo, como ella misma ha confesado. "Creo que Carlo hijo no lo sabe", ha dicho sin que le temblara la voz al contar que fue el día que su exmarido y padre de su hijo, se lo llevó de la guardería.

"Fue un día complicado, duro", ha respondido al presentador valenciano cuando le ha preguntado cómo recordaba aquella jornada. "Un día fue a recoger a mi hijo, que vivía conmigo y tenía la custodia, y no está. Se lo había llevado su padre, que vivía en Italia", ha dicho antes de asegurar que "sabía que no iba a ser cosa de un fin de semana" y de recordar precisamente que duró "semanas, meses".

Una angustia que llegó a su fin gracias a la ayuda de Fernando Fernández Tapias, quien llegó a ser su pareja, y de Alessandro Lequio, con quien tuvo un affaire. El empresario fue el primero que le tendió la mano y el segundo fue quien le dio la pista definitiva para encontrarlo. Y eso, Mar Flores, no lo ha olvidado, de ahí que haya tenido un reconocimiento especial para ambos: "Hay dos hombres en mi vida a quien le doy las gracias por haberme ayudado a recuperar a Carlo cuando yo no lo tenía. Lequio y Fernando Fernández Tapias, gracias".