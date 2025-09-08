Malí anuncia la "neutralización de numerosos combatientes" en una "ofensiva a gran escala" cerca de Mauritania

El Ejército de Malí ha anunciado este lunes la destrucción de "numerosos bastiones terroristas" y la "neutralización de numerosos combatientes" en el marco de una "ofensiva a gran escala" en Diéma y Nioro de Sahel, círculos situados en el oeste del país y cerca de la frontera con Mauritania, en lo que describe como parte de sus esfuerzos contra los grupos terroristas que operan en el país africano.

El Estado Mayor del Ejército maliense ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que esta operación supone "un giro decisivo" en la lucha contra estas formaciones armadas, entre las que figuran las ramas de los grupos terroristas Al Qaeda y Estado Islámico presentes en la región del Sahel.

"Tras una vigilancia durante numerosos días, los elementos enemigos fueron golpeados con precisión", ha destacado, antes de incidir en que la operación fue "minuciosamente planificada" y ha permitido destruir además "un importante arsenal de guerra". "Cantidades significativas de material logístico han sido igualmente reducidas a cenizas", ha agregado.

Asimismo, ha recalcado que "las operaciones continúan con rigor y determinación, lo que demuestra la voluntad inquebrantable de las Fuerzas Armadas malienses de restaurar la paz y la seguridad en la totalidad del territorio nacional", al tiempo que ha pedido a la población que "muestre serenidad, vigilancia y que colabore con las fuerzas implicadas en la lucha implacable contra el terrorismo".

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de sus antiguos socios occidentales.