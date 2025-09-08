Luis Figo: "Pedri y Valverde son un seguro para sus equipos, tiene un rendimiento altísimo siempre"

El exfubolista portugués Luis Figo elegiría al centrocampista español Pedri González si tuviese que fichar para el Real Madrid a algún futbolista del FC Barcelona y al uruguayo Fede Valverde si tuviese que hacerlo a la inversa porque ambos son "grandísimos jugadores y tienen un rendimiento altísimo siempre".

"Quizá del Barça, a Pedri, y si fuera al revés, del Real Madrid, sería Valverde. Son grandísimos jugadores, tienen un rendimiento altísimo siempre. Son un seguro y son importantes en sus equipos", remarca Figo en una conversación para las redes sociales de 'Betfair', casa de apuestas de la que es embajador.

El que fuera futbolista de los dos 'grandes' habló también de su paso del conjunto blaugrana al madridista en el año 2000 por entonces unos inimaginables 60 millones. "Yo ya pensaba en aquella época que eran muchísimo, imagina ahora que el mercado es mucho más grande. Sigo pensando que es demasiado", expresó.

"Abrió un precedente. Hoy los jugadores y los equipos grandes están más protegidos para que esas cosas no sucedan, las cláusulas son mucho más altas, los números son superiores y los clubes, y después de lo que pasó, ponen cláusulas mucho más grandes y son casi imposibles", añadió al respecto.

Por otro lado, cree que el fichaje más importante de este siglo es el del brasileño Neymar Jr por el Paris Saint-Germain francés. "Primero por lo que pagó el Barça y luego por lo que pagó el PSG", indicó. "Lógicamente lo que me sorprende hoy en día es lo que se paga por lo que, creo yo, son fichajes normales. Hoy en día, pagar 60-70 millones es lo normal y no deja de ser una cantidad elevada", afirmó.

"Si pienso un poco el fichaje que más me marcó en mi juventud, diría que Futre. Cuando yo era joven, jugaba en el Sporting Portugal y Futre era del Sporting también. En esa época fue una referencia, uno de mis ídolos y lo tenía como ejemplo. Y se fue al Oporto y fue un gran fichaje porque ganaron la Copa de Europa", subrayó Figo.

Este también apuntó que, en 2004, cuando salió del Real Madrid, estuvo cerca de fichar por el Liverpool, "pero por circunstancias no sucedió". "Tuve la opción de irme a Inglaterra cuando dejé el Real Madrid, pero acerté al marcharme al Inter por todo lo que pasó después", confesó el portugués.

"He tenido la suerte de haber jugado con los mejores del mundo en mi época, pero quizá me habría gustado con Kaká, le tengo cariño y soy buen amigo. En aquella época también se hablaba de Totti, pero he tenido la suerte de jugar con los mejores del mundo, no quedan muchos por escoger", remarcó.