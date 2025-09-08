Agencias

Los plazos para presentar trabajos al premio literario y la Bienal de Obra Gráfica de Cáceres concluyen a final de mes

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Ayuntamiento de Cáceres recuerda que este mes de septiembre finaliza el plazo de presentación de los premios al XV Certamen Literario de Cáceres Premio Antonio Rubio Rojas y a la XI Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica Ciudad de Cáceres.

En concreto, el XV Certamen Literario de Cáceres Premio Antonio Rubio Rojas, cuyo objetivo es promover la cultura y la creación literaria, está abierto a aquellos que quieran participar hasta el 26 de septiembre.

Los trabajos, escritos en castellano y de un máximo de 10 páginas, deberán ser originales e inéditos y tener como temática la historia de la ciudad de Cáceres, relacionándola con sus personajes históricos, así como su relación e influencia con Iberoamérica y el resto del mundo a lo largo de la historia.

Contará con un premio único e indivisible, que podrá ser declarado desierto, por importe de 3.000 euros. Las composiciones se podrán enviar de forma online, a través de la plataforma mundoarti.com ; y en papel, a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres.

En cuanto a la XI Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica Ciudad de Cáceres, el plazo de entrega de solicitudes tendrá como fecha límite el 30 de septiembre a las 23,59 horas.

Este concurso, destinado a artistas españoles y de la comunidad internacional que estén al corriente de pagos con la Seguridad Social, Hacienda Estatal y el Ayuntamiento de Cáceres, tiene como objetivo incentivar y apoyar la creación plástica, comprometida con la promoción y difusión de la actividad cultural.

Los artistas presentarán hasta un máximo de dos obras inéditas y originales que deberán estar realizadas mediante cualquiera de los procedimientos de generación de imágenes múltiples impresas: grabado, serigrafía, técnicas aditivas, electrográficas, digitales, etc. Serán admitidas todas las técnicas de arte gráfico, solas o combinadas.

El premio cuenta con una dotación total de 9.000 euros que se repartirá en un primer premio de 6.000 euros y un accésit de 3.000 euros.

Los participantes deberán rellenar el formulario de inscripción a través de la página web de mundoarti.com cumplimentando el apartado descripción con la documentación que podrán encontrar en las bases completas del concurso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El jefe del Ejército ucraniano admite que Rusia tiene más del triple de efectivos en el frente de combate

El jefe del Ejército ucraniano

Feijóo acusa a Sánchez de "lucrarse" de la prostitución y dice que no tiene "legitimidad" para hablar de su abolición

Feijóo acusa a Sánchez de

Rusia detiene a un azerí sospechoso de planear "sabotajes" y "ataques terroristas" por orden de Ucrania

Rusia detiene a un azerí

La gobernadora de Puerto Rico, "orgullosa" de ayudar a Trump en la lucha contra los cárteles acogiendo cazas

La gobernadora de Puerto Rico,

Yolanda Díaz: "Es un orgullo que un Estado que perpetra un genocidio nos prohíba la entrada a Sira Rego y a mí"

Yolanda Díaz: "Es un orgullo