López tacha de "miserable" que Ayuso diga que los terroristas que han matado a un español en Israel "aplauden" a Sánchez

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha tachado de "sucio y miserable" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya afirmado en redes sociales que "los terroristas que hoy mismo han matado a un español en Israel aplauden a Sánchez".

En un mensaje en redes sociales el también secretario general del PSOE-M ha afirmado que "pronto" no va a quedar "ninguna línea roja que pasar" y ha afirmado que los madrileños "no merecen esta política vergonzosa".

"Condenamos los actos terroristas, como también apoyamos al pueblo palestino que está siendo masacrado", ha remarcado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.

El español Jacob Pinto, de 25 años y nacido en Melilla, es una de las al menos seis víctimas mortales del ataque perpetrado este lunes contra un autobús en un cruce en una de las entradas a la ciudad de Jerusalén, según han confirmado fuentes de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE).