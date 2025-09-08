Llegan a Túnez los primeros barcos de la Global Sumud Flotilla

Los primeros barcos de la Global Sumud Flotilla han llegado a Túnez este domingo, atracando en el puerto de Sidi Bou Said próximo a la capital del país con doce activistas a bordo, entre ellos, la sueca Greta Thunberg, la turco-alemana Yasemin Acar y el brasileño Thiago Ávila --que fue detenido en junio tras participar en la Flotilla de la Libertad--, y que han sido recibidos por cientos de tunecinos coreando "Free Palestine" (Palestina libre).

Seis días después de su partida de Barcelona, la flotilla ha comenzado a llegar a las costas tunecinas, de donde se espera que parta este miércoles, reforzada por los barcos de la Flotilla de la Resiliencia del Magreb --que forma parte de la coalición--, según ha explicado el activista tunecino y portavoz Wael Nawar en declaraciones recogidas por la agencia tunecina TAP, sobre una acción en la que participan voluntarios de hasta 44 países.

Ante la multitud en el puerto, Thunberg ha pronunciado un discurso en el que ha pedido que se mantenga la atención en la Franja de Gaza, denunciando "el genocidio sistemático" en el enclave palestino, "financiado por gobiernos y políticos occidentales". En este sentido, ha hecho un llamamiento al fin de la "complicidad en este genocidio cometido por fuerzas sionistas durante meses, dejando a miles e muertos y heridos".

COMIENZA UNA SENTADA DE PROTESTA FRENTE A LA EMBAJADA DE EEUU

Paralelamente, ha comenzado también este domingo en Túnez una sentada frente a la Embajada de Estados Unidos en el país magrebí, un acto que durará una semana y que busca denunciar el apoyo estadounidense a Israel y, en el plano doméstico, rechazar la interferencia de Washington en los asuntos internos tunecinos.

La sentada incluye un programa artístico, intelectual, cultural y político, con intervenciones sobre el imperialismo estadounidense y sus intervenciones contra la soberanía nacional como puntos destacados, según ha explicado el activista Dou Jalali a la emisora Mosaique FM.

Este acto contará además con varias docenas de manifestantes, entre ellos los inscritos en la Global Sumud Flotilla, así como figuras representativas de organizaciones y partidos que apoyan la flotilla y se oponen a las políticas de Estados Unidos en el mundo árabe y en los asuntos internos de Túnez.