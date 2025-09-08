Lionel Scaloni: "España está muy bien, hoy es una de las mejores selecciones"

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, aseguró que hoy en día la selección española, rival en la 'Finalissima' que les enfrentaría el próximo mes de marzo, está "muy bien" y que "es una de las mejores" apoyada en un fútbol que "le gusta a todo el mundo".

"Sí, vi el partido de España con Turquía y la verdad es que están haciendo un trabajo increíble con Luis (De la Fuente), que todos saben ya la relación que tengo con él, y creo que hoy es una selección de las mejores", señaló Scaloni en rueda de prensa previa al duelo de la campeona del mundo contra Ecuador.

Para el técnico argentino, la actual campeona de Europa "juega un fútbol que al hincha le gusta" y no quiso opinar demasiado sobre su candidatura para arrebatarles el año que viene el trono mundial. "Todo el mundo que ve jugar a España le gusta. Hay otras (selecciones) también que son muy buenas, jugando de otra manera y llegado el Mundial se analizará, pero sí que España está muy bien", sentenció.

Si la selección española se clasifica de forma directa para el Mundial del año que viene, esto permitiría que se pudiese jugar en marzo la segunda edición de la 'Finalissima', el torneo que mide a la actual campeona del mundo, Argentina, ya clasificada para la cita de Estados Unidos, México y Canadá, con la actual reina de Europa, España.

Preguntado por las palabras de Leo Messi tras la victoria ante Venezuela en la que no aseguraba su presencia en la Copa del Mundo, Scaloni dejó claro que "no" había hablado con el de Rosario "de esta situación". "Sólo sé lo que ha declarado y sé que se va a tomar con tranquilidad todo este tiempo, que así lo merece, así que hay que dejarle tranquilo y lo que decida estará bien", zanjó.