Lenovo Legion Go 2 recibirá en primavera la experiencia de pantalla completa de Xbox

Lenovo Legion Go 2 también recibirá la experiencia de pantalla completa de Xbox en Windows 11, aunque los jugadores de esta consola portátil tendrán que esperar hasta primavera de 2026.

La experiencia de pantalla completa de Xbox es una experiencia de juego inspirada en las consolas Xbox que Microsoft ha diseñado para las consolas portátiles con Windows 11, que buscan que el jugador se centre en la partida.

Para ello, minimiza la actividad en segundo plano, pospone tareas no esenciales y dedica más recursos del sistema específicamente al juego.

Primero se hablitará en las videoconsolas portátiles ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X, que llegarán al mercado el 16 de octubre, y en primavera del año que viene estará disponible para la recién presentada Lenovo Legion Go 2, como ha confirmado un portavoz de Lenovo a The Verge.

Según ha dicho, los jugadores de Legion Go 2 podrán cambiar manualmente a la experiencia de pantalla completa de Xbox.

Legion Go 2 llegará al mercado en septiembre una propuesta que sigue la estela de Nintendo Switch, con un formato híbrido que permite desacoplar los controladores para jugar con ellos de manera separada.