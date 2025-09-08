Las exportaciones de China crecen en agosto un 4,4%, su peor marca en medio año

El valor de las exportaciones chinas ascendieron en agosto a 321.810 millones de dólares (274.328 millones de euros), una cifra que representa un avance interanual del 4,4%, por debajo del 7,2% de julio, y su peor marca desde febrero, según se desprende de los datos publicados este lunes por la Administración General de Aduanas.

De su lado, las importaciones del 'gigante asiático' aumentaron un 1,3% interanual, hasta los 219.480 millones de dólares (187.096 millones de euros), después de haberse incrementado un 4,1% el mes anterior.

Las exportaciones a la UE fueron en agosto de 51.690 millones de dólares (44.063 millones de euros), mientras que las importaciones alcanzaron los 22.830 millones de dólares (19.462 millones de euros).

Las ventas a Estados Unidos se situaron en los 31.604 millones de dólares (26.941 millones de euros) y las importaciones en los 11.285 millones de dólares (9.620 millones de euros).

Las exportaciones chinas hacia los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que incluye Vietnam, Malasia o Singapur, sumaron 57.122 millones de dólares (48.694 millones de euros) y las importaciones 32.776 millones de dólares (27.940 millones de euros).

DATOS ACUMULADOS

Los datos acumulados del Gobierno chino muestran que las exportaciones del país alcanzaron hasta agosto un volumen de 2,452 billones de dólares (2,090 billones de euros), un 5,9% más que en el mismo periodo de 2024. Las importaciones sumaron 1,666 billones de dólares (1,420 billones de euros), un 2,2% menos.

En el caso de la UE, las exportaciones chinas fueron de 369.041 millones de dólares (314.590 millones de euros), un 7,5% más, al tiempo que las importaciones bajaron un 4,8%, hasta los 172.002 millones de dólares (146.624 millones de euros).

Asimismo, las ventas de China a EE.UU. en este periodo se redujeron a 282.955 millones de dólares (241.206 millones de euros), un 15,5% menos. En lo referido a las importaciones, la cifra retrocedió un 11%, hasta los 97.110 millones de dólares (82.782 millones de euros).