La producción industrial de Alemania crece un 1,3% en julio frente al retroceso del 0,1% del mes anterior

Por Newsroom Infobae

La producción de la industria alemana registró el pasado mes de julio un incremento del 1,3% respecto del mes anterior, cuando retrocedió un 0,1%, según revelan los datos publicados este lunes por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

Así, las fábricas germanas vieron incrementada su producción en un 1,5% en términos interanuales, mientras que la lectura a tres meses mostró que el volumen de producción de mayo a julio fue una décima inferior al que se anotó en los tres meses previos.

La evolución mensual de la producción en julio obedeció a la mejora fabril de la industria de maquinaria y equipamientos (+9,5%), de la farmacéutica (+8,4%) y de la automotriz (+2,3%). Por el contrario, el sector energético recortó su producción en un 4,5%.

La producción industrial, excluyendo energía y construcción, aumentó un 2,2% tras los ajustes estacionales y de calendario. La producción de bienes de capital subió un 3%, la de consumo un 2,1%, la de bienes intermedios un 0,8% y, por último, la de la construcción solo un 0,3%.

