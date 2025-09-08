La Justicia de Polonia exonera a cinco activistas que ayudaron a varios migrantes a atravesar la frontera

Un tribunal de Polonia ha exonerado este lunes a cinco activistas acusados de ayudar a un grupo de migrantes a atravesar la frontera desde Bielorrusia, un juicio que ha atraído la atención a nivel nacional a medida que aumenta la tensión con Minsk.

A pesar de que la Fiscalía exigía penas de un año y cuatro meses de cárcel para cada activista, el tribunal de Hajnowka ha fallado que no existen pruebas suficientes de que los acusados hubieran obtenido beneficio alguno, "personal o económico", ayudando a los migrantes a entrar en el país.

Los fiscales han insistido en que la legislación prohíbe "claramente" facilitar o ayudar a terceros a permanecer en suelo polaco "sin autorización" con el objetivo de lograr "beneficios" de algún tipo, algo que, en esta instancia, parece no haber sido probado. No obstante, la decisión judicial no es definitiva y puede apelarse, según informaciones de la agencia polaca de noticias PAP.

Tanto las autoridades polacas como la Unión Europea han acusado en reiteradas ocasiones al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, de utilizar a los migrantes como arma política para favorecer una crisis en la frontera, que es también frontera externa del bloque comunitario.

Con estas medidas, Minsk busca ejercer presión sobre los países occidentales, dado que la mayoría de los migrantes que entran en Polonia atravesando esta frontera tienen intención de desplazarse hasta Alemania.