La junta de Birmania descarta que la vida de Suu Kyi corra peligro y achaca la alerta a "maniobras políticas"

La junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021 ha rechazado que la vida de la antigua líder 'de facto' del país y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, corra un "grave peligro" a causa del deterioro de su estado de salud, tal y como venía denunciando su hijo, Kim Aris.

El portavoz del Ejército, Zaw Min Tun, ha explicado que las palabras de Aris únicamente forman parte de una "maniobra política para desviar la atención" de la visita realizada la seama pasada por el jefe de la junta, Min Aung Hlaing, a China.

Así, ha acusado a Aris de "inventarse esta información" para "ensombrecer la participación de Birmania en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái" y los actos conmemorativos por "la victoria de China frente al fascismo durante la Segunda Guerra Mundial".

"La señora Aung San Suu Kyi cuenta con buena salud", ha aseverado, en declaraciones recogidas por el portal de noticias birmano Irrawaddy. "Mientras estábamos en China, los medios de comunicación informaron de la presencia del líder birmano. Estas informaciones lo que hicieron fue hacer caer esta noticia y colocarla en un segundo plano", ha lamentado.

No obstante, ha hecho hincapié en que se trata de informaciones "falsas" e "inventadas". "Se trata de rumores que han sido extendidos por individuos que se oponen al desarrollo de Birmania", ha dicho.

El hijo de Suu Kyi aseguró el viernes que la veterana política birmana, de 80 años, se encuentra en "grave peligro" tras sufrir un "empeoramiento de sus problemas de corazón". "Ha pedido ver a un cardiólogo, pero nadie sabe dónde está retenida o si está recibiendo atención médica", señaló.

Así, afirmó que estaba siendo víctima de un trato "cruel" que hace peligrar su vida, una cuestión "inaceptable". "Debe ser liberada, igual que el resto de presos políticos de Birmania. No sólo por su bien, sino también por el futuro de Birmania", afirmó.