La IA se une a la fiabilidad de la rugerización de Getac con el portátil convertible V120 y la tableta F120

Getac ha incorporado a sus productos rugerizados la inteligencia artificial (IA), que ya está presente en el nuevo el portátil convertible V120 de Getac y la tableta F120 de la mano de Copilot de Microsoft.

Los nuevos Getac F120 y V120 son los últimos lanzamientos de la marca que se dirigen a profesionales de defensa, automoción, seguridad y servicios públicos. Por ello, estos equipos ofrecen una resistencia respaldada por el estándar MIL-STD-810H de grado militar para caídas de hasta 1,8 metros en el caso de la tableta y hasta 1,2 metros en el portátil, así como protección frente a temperaturas extremas y ambientes corrosivos. La certificación IP66 de resistencia al polvo y al agua.

La F120 es, según la compañía, la primera tableta rugerizada de la categoría Copilot + PC. Está equipada con un procesador Intel Core Ultra 200V Series y la NPU Intel AI Boost, capaz de ejecutar hasta 48 TOPS en tareas de inteligencia artificial. Esto permite diagnósticos avanzados, análisis en tiempo real y operaciones más eficientes en entornos críticos, como ha destacado en una nota de prensa.

Con hasta 32 GB de memoria y 2 TB de almacenamiento SSD, se aceleran tareas como diagnóstico, procesamiento de imágenes y análisis en tiempo real sobre terreno, con su capacidad de procesamiento y conectividad avanzada.

Por su parte, el V120 integra procesadores Intel Core Ultra 200H con GPU Intel Arc y mantiene un diseño convertible, que facilita alternar entre portátil y tableta para su uso en diversas operaciones sobre terreno y permitiendo la recopilación de datos críticos en situaciones de alta presión.

Tanto el F120 como el V120 cuentan con una pantalla LumiBond más grande, de 12,2 pulgadas, con Smart Touch y tecnología Getac de legibilidad bajo la luz solar, una mejora respecto a las 11,6 pulgadas de sus predecesores.

El V120 ofrece 1.000 nits de brillo para una visibilidad clara en vehículos y estaciones de trabajo móviles. Para un uso intensivo en exteriores bajo la luz solar directa, el F120 aumenta el brillo a 1.200 nits. Con un nuevo diseño de bisel estrecho, ambos dispositivos son más delgados y ligeros que la generación anterior a pesar del aumento del tamaño de la pantalla, lo que mejora la movilidad sin comprometer la durabilidad.

Ambos dispositivos cuentan con WiFi 7, Bluetooth 5.4 y puertos Thunderbolt 4, además de opciones de conectividad 4G LTE, 5G y GPS dedicados para garantizar comunicaciones incluso en zonas remotas. La tecnología de batería intercambiable en caliente LifeSupport permite mantener la operatividad durante toda la jornada sin interrupciones.

