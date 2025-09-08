La Comunidad insiste en que los centros de menores migrantes están "saturados" y dice que se ha reforzado la seguridad

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha insistido en que los centros de acogida de menores migrantes no acompañados "están saturados" y ha subrayado que se está reforzando "la seguridad", en respuesta a la carta emitida por los trabajadores del centro de acogida de Hortaleza, en Madrid, en la que mostraban su preocupación por "el acoso político y mediático que en ocasiones recae sobre el centro y sobre los jóvenes acogidos y los profesionales".

En declaraciones a los medios antes del Pleno del Estado de la Ciudad de Madrid, García Martín ha expresado que están trabajando para "reforzar la seguridad" y para "dotar de más medios a los centros de primera acogida".

"Venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo que todos los centros en toda España en general, pero en particular en la Comunidad de Madrid, están saturados, están al borde de su capacidad y hemos tenido incluso que ampliar plazas precisamente por ese caos migratorio, por esa falta de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, que es el que tiene las competencias migratorias y que no las está ejerciendo", ha reiterado el consejero de Presidencia.

Así, García Martín ha señalado que, a través de las "fronteras permeables, no dejan de llegar inmigrantes en situación irregular y, en concreto y en particular, menores no acompañados, que después tienen que ser atendidos por una red de centros que está completamente saturada".

Por su parte, en la carta redactada por los trabajadores del centro de Hortaleza --que en la última semana estuvo en el centro del debate político tras la presunta violación a una menor de 14 años cometida por parte de uno de los menores residentes, por la agresión de dos encapuchados a dos menores del centro y por las concentraciones de Vox frente a las puertas del mismo--, estos han alertado de los "estigmas y los discursos de odio" que se han propagado.

"Nos preocupa el acoso político y mediático que en ocasiones recae sobre el centro y sobre los jóvenes acogidos y profesionales. La utilización partidista de su situación y la difusión irresponsable de datos en prensa y redes sociales no solo vulnera su intimidad, sino que refuerza estigmas y discursos de odio. No hablamos de cifras ni de estereotipos: hablamos de jóvenes que, pese a las dificultades, merecen ser reconocidos como lo que son: personas", detallaron.