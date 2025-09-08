Agencias

Kuikma Pro, la zapatilla de pádel de Decathlon ahora más resistente

Por Newsroom Infobae

La marca deportiva Decathlon presenta la evolución de sus zapatillas Kuikma Pro, el modelo que ya marcó un antes y un después entre los jugadores más exigentes y que ahora vuelve con más resistencia, más estilo y la misma obsesión por el rendimiento.

Decathlon ha conservado todas las tecnologías que convirtieron a las Kuikma Pro en una referencia mundial, además de reforzar su durabilidad. Gracias a un nuevo Mesh termosellado, especialmente en la puntera, la zapatilla soporta los partidos más intensos sin renunciar a ligereza y comodidad.

Las Kuikma PRO estrenan un 'relooking' con colores actuales y el icónico 'orbit', la nueva identidad visual de la marca. Este modelo se diseñó junto a los jugadores profesionales Maxi y Lucía en 2023, y al año siguiente fue premiado por Testea como la zapatilla con la mejor amortiguación del mercado.

"Creamos esta zapatilla porque queremos conquistar a los jugadores de pádel más exigentes", explicó Dani Vizoso, jefe de Producto de Decathlon.

