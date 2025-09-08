Agencias

Junts confirma a Trabajo su rechazo a la rebaja de la jornada laboral y mantiene la enmienda a la totalidad

Junts ha confirmado al Ministerio de Trabajo que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz que no retirará la enmienda a la totalidad del proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral que se votará este mismo miércoles en el Congreso.

Fuentes ministeriales han confirmado a Europa Press que la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, ha trasladado al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en una reunión este lunes por la tarde su negativa al proyecto de 37,5 horas laborales.

La vicepresidenta aseguraba por la mañana que ha estado negociando con el presidente de Junts, Carles Puigdemont, para sacar adelante el proyecto, si bien hay miembros del partido catalán que han señalado que no les consta tal negociación.

Díaz también hizo un llamamiento a los trabajadores para que se movilicen en defensa de la rebaja de la jornada laboral, coincidiendo con las protestas anunciadas por UGT y CCOO en todos los municipios y comunidades autónomas para este miércoles, día en que se votarán en el Congreso las enmiendas de totalidad presentadas por PP, Vox y Junts contra el proyecto de las 37,5 horas.

EuropaPress

