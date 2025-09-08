Agencias

Jordania detiene a dos personas tras un "intento de infiltración" a través de la frontera con Siria

El Ejército de Jordania ha anunciado este lunes que ha impedido un "intento de infiltración" por parte de dos personas a través de la frontera con Siria, sin dar por ahora más detalles sobre la operación o sobre si estas personas suponían un riesgo para la seguridad del país asiático.

"La Región Militar Norte impidió el domingo un intento de infiltración por parte de dos individuos a través de la frontera norte", ha dicho en un comunicado, en el que ha agregado que "intentaron cruzar la frontera ilegalmente" y que ambos han sido ya puestos en manos de las autoridades competentes.

El Gobierno de Jordania y las autoridades instauradas en Siria tras la caída en diciembre del régimen de 2024 de Bashar al Assad acordaron en enero formar un comité conjunto de seguridad en la frontera para hacer frente al contrabando de drogas y armas y para evitar un resurgimiento de Estado Islámico, si bien desde entonces se han registrado numerosas operaciones en la zona por supuestos intentos de infiltración desde el país vecino.

EuropaPress

