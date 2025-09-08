Israel refuerza el despliegue militar en Cisjordania tras el ataque contra un autobús cerca de Jerusalén

El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha ordenado este lunes un incremento de las tropas desplegadas en Cisjordania en respuesta al ataque perpetrado a primera hora del día contra un autobús cerca de la ciudad de Jerusalén, que se ha saldado con al menos seis muertos y cerca de una decena de heridos.

Zamir ha señalado que este despliegue de "fuerzas adicionales" tiene como objetivo "reforzar la defensa junto a los esfuerzos antiterroristas", así como "rodear las localidades desde las que se desplazaron los terroristas" de cara a perpetrar el ataque.

El ataque ha sido ejecutado por dos palestinos que han abordado un autobús en el cruce de Ramot, tras lo que han abierto fuego contra los pasajeros antes de ser "neutralizados" por un miembro de las fuerzas de seguridad y un civil armado "presente en la zona", según ha confirmado la Policía israelí.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha incidido en que el país "está en una enorme guerra contra el terrorismo en todos los frentes" y ha prometido una respuesta de las fuerzas de seguridad al ataque, mientras que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha aplaudido la "heroica operación" llevada a cabo pro "dos combatientes de la resistencia palestina".