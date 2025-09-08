Agencias

Israel refuerza el despliegue militar en Cisjordania tras el ataque contra un autobús cerca de Jerusalén

Por Newsroom Infobae

Guardar

El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha ordenado este lunes un incremento de las tropas desplegadas en Cisjordania en respuesta al ataque perpetrado a primera hora del día contra un autobús cerca de la ciudad de Jerusalén, que se ha saldado con al menos seis muertos y cerca de una decena de heridos.

Zamir ha señalado que este despliegue de "fuerzas adicionales" tiene como objetivo "reforzar la defensa junto a los esfuerzos antiterroristas", así como "rodear las localidades desde las que se desplazaron los terroristas" de cara a perpetrar el ataque.

El ataque ha sido ejecutado por dos palestinos que han abordado un autobús en el cruce de Ramot, tras lo que han abierto fuego contra los pasajeros antes de ser "neutralizados" por un miembro de las fuerzas de seguridad y un civil armado "presente en la zona", según ha confirmado la Policía israelí.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha incidido en que el país "está en una enorme guerra contra el terrorismo en todos los frentes" y ha prometido una respuesta de las fuerzas de seguridad al ataque, mientras que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha aplaudido la "heroica operación" llevada a cabo pro "dos combatientes de la resistencia palestina".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

VÍDEO: Muere Rick Davies, cofundador y vocalista de Supertramp, a los 81 años

VÍDEO: Muere Rick Davies, cofundador

El Gobierno condena "tajantemente" el atentado en Jerusalén y confirma la muerte de un español

El Gobierno condena "tajantemente" el

Ana Obregón pone fin a sus vacaciones más especiales con su nieta Ana Sandra

Ana Obregón pone fin a

'El Turronero' desvela si Bertín Osborne y Gabriela Guillén han llegado a un acuerdo por la manutención de su hijo

'El Turronero' desvela si Bertín

Aumentan a 382 los muertos por desnutrición en Gaza, con cien fallecidos ya desde la declaración de hambruna

Aumentan a 382 los muertos