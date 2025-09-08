Israel emite orden de evacuación para una torre residencial en ciudad de Gaza y tiendas de campaña adyacentes

El Ejército de Israel ha emitido este lunes una nueva orden de evacuación para los residentes en una torre en la ciudad de Gaza de cara a un bombardeo contra el edificio, tras iniciar el viernes una campaña de ataques contra estos inmuebles argumentando que son usados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) con fines "terroristas", días después de demoler uno de estos edificios en la localidad.

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha indicado que la orden implica además a decenas de tiendas de campaña situadas en los alrededores del edificio, situado en la calle Gamal Abdelnaser, de cara a un bombardeo contra el lugar que será lanzado "en un futuro próximo", sin más detalles al respecto.

Así, ha argüido que el ataque será ejecutado "debido a la presencia de infraestructura terrorista de Hamás en su interior o al lado del mismo" y ha recalcado que los residentes en la zona "están obligados a evacuar el edificio y las tiendas adyacentes por su seguridad". "Deben evacuar en dirección sur hacia la zona humanitaria de Al Mauasi, en Jan Yunis", ha dicho en su cuenta en la red social X.

El Ejército israelí anunció el viernes que llevaría a cabo "ataques de precisión" contra infraestructuras terroristas que supongan una amenaza directa a sus fuerzas", al tiempo que detalló que entre los principales objetivos figuran estas torres residenciales, en medio de las denuncias de Hamás, que afirmó que el Gobierno de Benjamin Netanyahu recurre a "mentiras flagrantes" para justificar sus ataques contra Gaza.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha más de 64.500 palestinos muertos y más de 163.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria.