Israel bombardea instalaciones militares en Siria

Aviones de combate israelíes han bombardeado este lunes instalaciones militares en las provincias de Homs y Latakia, en Siria, según han informado medios sirios.

En concreto ha sido bombardeado la zona de Auras, en Homs, donde se han escuchado tres explosiones simultáneas y poco después se ha escuchado una potente explosión en las inmediaciones de la ciudad de Palmira.

Asimismo ha sido bombardeada la base militar de Saqubin, en Latakia, aunque no han trascendido ninguna información sobre pérdidas materiales o personales.

Israel ha multiplicado sus incursiones militares en territorio sirio tras la huida del país del expresidente Bashar Al Assad después de la toma de Damasco el pasado 7 de diciembre por yihadistas y rebeldes encabezados por el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente de transición del país.

Los carros de combate israelíes irrumpieron a través de la Línea Alfa que delimitaba el territorio ocupado por Israel del resto de territorio sirio el 7 de diciembre, apenas unas horas después de la caída de Al Assad, y penetraron en la zona desmilitarizada que patrulla la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación (UNDOF) y en algunos casos incluso más allá, hasta situarse a apenas diez kilómetros de la capital siria, Damasco.

Ahora las fuerzas israelíes se mueven libremente por la zona desmilitarizada acordada en el alto el fuego de 1974 entre Israel y Siria, que Israel considera nula tras la caída del expresidente sirio. De hecho, el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó la semana pasada desde el monte Hermón que las tropas permanecerán en Siria "por tiempo indefinido" con el objetivo de proteger a las comunidades de los ocupados Altos del Golán de "cualquier amenaza". Israel ha instalado hasta nueve bases militares en la región.