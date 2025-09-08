Israel anuncia la interceptación de un nuevo dron lanzado desde Yemen

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes la interceptación de un dron lanzado desde Yemen, un día después de que una persona resultara herida por el impacto de un aparato no tripulado en el aeropuerto de Ramon, sin que los rebeldes se hayan pronunciado por el momento sobre este nuevo ataque.

"Tras las alertas activadas en la región de Aravá, la Fuerza Aérea de Israel ha interceptado un dron lanzado desde Yemen", ha indicado en un breve comunicado. En la zona se encuentra ubicado el aeropuerto de Ramon, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles daños.

Asimismo, el Ejército ha confirmado que las alarmas han saltado también en los alrededores de la ciudad de Dimona, donde se encuentra un centro de investigación nuclear, sin más detalles al respecto.

Los hutíes, que controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.