Israel anuncia la interceptación de tres drones lanzados desde Yemen

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes la interceptación de tres drones lanzados desde Yemen, un día después de que una persona resultara herida por el impacto de un aparato no tripulado en el aeropuerto de Ramon, sin que los rebeldes se hayan pronunciado por el momento sobre este nuevo ataque.

"Tras las alertas activadas en la región de Aravá, la Fuerza Aérea de Israel ha interceptado un dron lanzado desde Yemen", ha indicado en un breve comunicado. En la zona se encuentra ubicado el aeropuerto de Ramon, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles daños.

Poco después, ha señalado que otro aparato no tripulado lanzado desde Yemen ha sido destruido por efectivos de la Fuerza Aérea después de que saltaran las alarmas nuevamente en el sur del país. "Otro aparato fue igualmente interceptado, sin que saltaran las alarmas, en línea con las políticas en vigor", ha zanjado.

Los hutíes, que controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

