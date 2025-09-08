Inma, la madre de Michu, se sienta por primera vez en un plató tras la muerte de su hija

Dos meses después del repentino fallecimiento de Michu a los 33 años tras sufrir un fallo cardíaco por los problemas de corazón congénitos que padedía de nacimiento, la madre de la ex de José Fernando, Inmaculada Gamaza, se ha sentado por primera vez en un plató de televisión.

Aunque han sido numerosas las ocasiones en las que su otra hija, Tamara Rodríguez, ha acudido a diferentes programas para arremeter contra la familia Ortega Cano y especialmente contra Gloria Camila, no ha sido hasta este domingo 7 de septiembre -una fecha muy señalada, ya que Michu se murió el 7 de juio- cuando su progenitora ha concedido su primera entrevista en 'Fiesta' tras salir a la luz que la su hija le dejó todos sus bienes en su testamento.

Emocionada, Inma ha revelado que aunque en sus últimas semanas de vida María "iba mucho al hospital porque le dolía mucho el estómago", "nunca podíamos pensar que eran los reflejos de la misma cardiopatía" y que iba a fallecer poco después.

"Michu era muy alegre, muy buena, muy trabajadora, ella siempre estaba muy pendiente de mí. Ella vivía en una casa independiente, pero siempre hacíamos muchos planes juntas los fines de semana" ha recordado visiblemente afectada.

Como confiesa, no compartió demasiados momentos con Michu y José Fernando "porque ellos salían a su bola", pero sí ha relatado que "ahora la relación estaba muy bien, estaba todo perfecto. Ella empezaba a conocer gente nueva, a salir, estaba en una buena época, estaba feliz, ella no se esperaba todo esto".

Respecto a las últimas voluntades de su hija, Inma ha confirmado que en su testamento dejó escrito -antes de dar a luz- que quería que fuesen José Ortega Cano y Ana María Aldón los que se hiciesen cargo de la pequeña Rocío si ella faltaba, aunque sí ha asegurado que "tenía en mente cambiarlo" tras la separación del torero, "aunque nunca llegó a hacerlo". "No le dio tiempo" se ha lamentado.

También ha hablado sobre la relación con Gloria Camila. Reconociendo que "no se lleva" con la hermana de José Fernando, ha expresado que "con quien se tenía que llevar es con Michu. Se debería haber llevado bien desde el principio". "Ortega sí la aceptó, tenía buena relación con Michu, la escuchaba, pero el resto pienso que no" ha desvelado, admitiendo que Michu y la hija de Rocío Jurado habían acercado posturas en los últimos tiempos: "Estuvieron en un concierto juntas, estaban bien las dos, estaban a gusto".

Tras su paso por el plató de 'Fiesta', Inma ha regresado a su casa de Arcos de la Frontera, no sin antes confesar que ahora que se encuentra "un poquito mejor y más tranquila", le gustaría "ser amiga de Gloria Camila".