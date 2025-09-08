Honor lanza el nuevo Honor 400 Smart, con una batería de 6.500 mAh y un botón para activar funciones de IA

Honor ha lanzado su nuevo teléfono móvil Honor 400 Smart, que presenta una batería de 6.500 mAh y un botón que ofrece la posibilidad de activar funciones de inteligencia artificial (IA) de manera instantánea, como la traducción o la creación impulsada con esta tecnología.

La marca tecnológica ha considerado que su nuevo dispositivo es una "referencia" en el mercado, y representa el compromiso de Honor de ofrecer móviles "prácticos y con numerosas funciones que satisfagan las necesidades de los consumidores preocupados por el presupuesto".

En este sentido, el Honor 400 Smart está equipado con una batería de 6.500 mAh, lo que ofrece una autonomía de un día y una tasa de retención de capacidad superior al 80 por ciento tras cinco años de uso, según ha especificado la compañía en una nota de prensa.

El diseño de estructura de batería de doble celda ofrece una mayor duración, una carga más rápida y una mayor resistencia y seguridad, así como ha contado con supervisión de temperatura multipunto que permite que la batería funcione bien en temperaturas de entre -20 y 55 grados. También cuenta con una carga rápida por cable Honor SuperCharge de 35 W.

Este nuevo teléfono móvil incorpora el botón Instant AI, que ofrece una nueva interacción con la IA, ya que tiene dos formas de interactuar que corresponden a diferentes funciones: con un solo clic, los usuarios pueden abrir la apliación que hayan personalizado o realizar una limpieza en segundo plano, mientras que con una pulsación prolongada, los usuarios pueden activar funciones como la traducción con IA y la creación con IA.

Asimismo, con la última versión de MagicOS 9.0 basada en Android 15, Honor 400 Smart añade otras funciones inteligentes como Magic Capsule, Magic Portal, Circle to Search y Google Gemini Assistant, y de edición con IA, como AI Outpainting, Al Upscale, o AI Cutout.

En cuanto al procesador, el último dispositivo de Honor integra el Snapdragon 6s Gen 3 que ofrece un nuevo nivel de fluidez del sistema y un mayor rendimiento gráfico, según ha precisado la marca en una nota de prensa.

En comparación con la generación anterior, el rendimiento de su GPU ha mejorado en un 84 por ciento, y que se complementa con la tecnología RAM Turbo de Honor, que proporciona 4 GB físicos y 4 GB virtuales, así como hasta 256 GB de almacenamiento interno, lo que permite almacenar hasta 150.000 fotos o más, según Honor.

Igualmente, la compañía ha destacado el Honor 400 Smart por su protección contra caídas, ya que cuenta con la certificación 'SGS Premium Performance Certification of Drop & Crush Resistance', que hace que soporte caídas desde alturas de hasta 1,8 metros.

Las esquinas reforzadas, el diseño de "chaleco antibalas", la arquitectura de amortiguación, la protección contra caídas y el diseño de fuerza descentralizada también protegen el teléfono de los diferentes impactos diarios.

De esta manera, el Honor 400 Smarte 5G sale al mercado en dos colores, plata y negro, y está disponible por un precio de 199 euros.