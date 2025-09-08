Haier firma un acuerdo de patrocinio con el PSG y Liverpool

La compañía de grandes electrodomésticos Haier ha anunciado sendos acuerdos globales plurianuales con los clubes de fútbol Liverpool FC y Paris Saint-Germain hasta 2027 y 2028, respectivamente, en el marco de la feria mundial de electrónica de consumo y electrodomésticos IFA de Berlín.

De esta forma, Haier activará su presencia en estadios, medios digitales y puntos de venta; ofrecerá experiencias exclusivas para los aficionados y explorará el desarrollo de productos Smart home llevando la energía de los días de partido a la vida cotidiana.

"Estamos encantados de llevar nuestra estrategia de marketing deportivo al siguiente nivel asociándonos con el Paris Saint-Germain y el Liverpool, dos de los clubes campeones más reconocidos del mundo. Su incansable búsqueda de la excelencia y su espíritu innovador resuenan profundamente con el ADN emprendedor de Haier y nuestro compromiso con la construcción de una marca verdaderamente global. A través de estas alianzas, buscamos inspirar, conectar y crear experiencias más ricas e inteligentes para los aficionados y consumidores en todo el mundo", ha afirmado Haishan Liang, vicepresidente y presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Haier Group.

En el fútbol, Haier también mantiene alianzas con LaLiga en España, la Liga Portugal y la Federación Real Marroquí de Fútbol. Estas colaboraciones subrayan la importancia estratégica de España, Portugal y Marruecos en la hoja de ruta futbolística de Haier.

Como parte de su estrategia de doble patrocinio deportivo, Haier ha renovado hasta 2028 su alianza estratégica con la ATP Tour, ampliando su papel como 'ATP Gold Partner' no solo en la categoría de grandes electrodomésticos sino también en entretenimiento en el hogar y televisión.

Esta expansión permitirá a la marca reforzar su visibilidad y presencia en torneos internacionales emblemáticos, integrar productos innovadores y conectar con millones de aficionados a través de experiencias exclusivas y canales digitales. A fines de los años ochenta y principios de los noventa, Candy, ahora parte de Haier Europe, fue el principal patrocinador del Liverpool FC.