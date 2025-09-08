Guterres condena el ataque ruso contra un edificio gubernamental en Kiev y alerta de "una nueva escalada"

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado "enérgicamente" este lunes el ataque perpetrado en la víspera por el Ejército de Rusia y que alcanzó un edificio gubernamental en la capital de Ucrania, Kiev, y ha alertado de que los ataques contra instituciones gubernamentales "representan una nueva escalada del conflicto".

Guterres ha remarcado que los ataques contra población civil e infraestructuras civiles violan el Derecho Internacional Humanitario: "Son inaceptables y deben cesar de inmediato", ha declarado, en palabras de su portavoz, Stéphane Dujarric.

En este sentido, el jefe de la ONU ha reiterado su llamamiento a un alto el fuego "total, inmediato e incondicional como primer paso hacia una paz justa, integral y sostenible en Ucrania, que defienda plenamente la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

Al menos dos personas murieron y cerca de una veintena resultaron heridas en un bombardeo ruso llevado a cabo este domingo contra Kiev y que llegó a provocar un incendio en la sede del Gobierno, en el primer ataque de este tipo desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.