Agencias

Guterres condena el ataque ruso contra un edificio gubernamental en Kiev y alerta de "una nueva escalada"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado "enérgicamente" este lunes el ataque perpetrado en la víspera por el Ejército de Rusia y que alcanzó un edificio gubernamental en la capital de Ucrania, Kiev, y ha alertado de que los ataques contra instituciones gubernamentales "representan una nueva escalada del conflicto".

Guterres ha remarcado que los ataques contra población civil e infraestructuras civiles violan el Derecho Internacional Humanitario: "Son inaceptables y deben cesar de inmediato", ha declarado, en palabras de su portavoz, Stéphane Dujarric.

En este sentido, el jefe de la ONU ha reiterado su llamamiento a un alto el fuego "total, inmediato e incondicional como primer paso hacia una paz justa, integral y sostenible en Ucrania, que defienda plenamente la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

Al menos dos personas murieron y cerca de una veintena resultaron heridas en un bombardeo ruso llevado a cabo este domingo contra Kiev y que llegó a provocar un incendio en la sede del Gobierno, en el primer ataque de este tipo desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Incautadas 21 toneladas de metanfetamina en dos laboratorios clandestinos de México

Incautadas 21 toneladas de metanfetamina

Autoridades prorrusas denuncian un ataque ucraniano contra un edificio de formación de la central de Zaporiyia

Autoridades prorrusas denuncian un ataque

El jefe del Pentágono visita Puerto Rico tras el despliegue de cazas para combatir el narcotráfico

El jefe del Pentágono visita

Lisboa da 'luz verde' a la creación de un portal de transparencia tras el accidente del funicular

Lisboa da 'luz verde' a

El Athletic Club pierde a Nico Williams por una lesión muscular moderada en el aductor izquierdo

El Athletic Club pierde a