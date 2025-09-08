El técnico danés Kasper Hjulmand, nuevo entrenador del Bayer Leverkusen

El técnico danés Kasper Hjulmand fue nombrado este lunes nuevo entrenador del Bayer Leverkusen, club con el que firma un contrato hasta el 30 de junio de 2027 y al que llega después de ser seleccionador de Dinamarca hasta el pasado verano, según un comunicado.

"El Bayer Leverkusen ha fichado al danés, de 53 años, como nuevo entrenador y le ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2027", anunció el conjunto alemán en su página web sobre el sustituto del neerlandés Erik ten Hag, cesado tras solo dos meses en el cargo. Ahora, el equipo contrata a un técnico con "talante transparente, comunicativo y empático".

Hjulmand fue durante cuatro años y hasta el pasado verano, el seleccionador nacional de Dinamarca, superando el 60% de triunfos en más de 50 encuentros. En la Eurocopa disputada en 2021, el técnico nacido en Aalborg llevó a Dinamarca hasta las semifinales del torneo, ronda en la que perdió contra Inglaterra en la prórroga. En la EURO 2024, su verdugo fue la anfitriona Alemania en octavos de final.

Hjulmand empezó su carrera de entrenador a los 26 años, cuando se hizo frente del equipo juvenil del Lyngby BK, y sólo siete años después llevó al primer equipo a la Superligaen como campeón de Segunda División.

En el verano de 2008, Hjulmand se convirtió segundo entrenador del FC Nordsjaelland, ganando la Copa de Dinamarca en 2010 y 2011. Hjulmand fue ascendido a primer entrenador para la temporada 2011/12, cuando ganó el campeonato danés por primera vez en su historia.

Además, fue el entrenador del Mainz 05 en la temporada 2014/15, su primer y único destino, hasta ahora, en el extranjero, una etapa que finalizó en febrero de 2015. Poco más de un año después, el técnico regresó al FC Nordsjaelland, donde permaneció en el cargo otros tres años. Fue su última etapa en un club hasta la fecha, antes del mencionado nombramiento como seleccionador danés en el verano de 2020.