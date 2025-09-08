El peronismo se impone ante Milei en la provincia de Buenos Aires

La Libertad Avanza, el partido del presidente de Argentina, Javier Milei, ha salido derrotado este domingo de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde está empadronado más de un tercio de la población de todo el país y donde la peronista Fuerza Patria ha alcanzado más del 47 por ciento de los votos.

Con el 91,69 por ciento de los votos escrutados y una participación estimada del 62,05 por ciento, Fuerza Patria --que agrupa a los sectores del gobernador provincial, Axel Kicillof, así como a los de la expresidenta Cristina Fernández y del exministro de Economía Sergio Massa-- habría alcanzado el 47,07 por ciento de los votos, más de trece puntos porcentuales por encima de La Libertad Avanza, que se quedaría en un 33,82 por ciento.

Por detrás habrían quedado la coalición centrista Somos, con un 5,33 por ciento de los votos, y el Frente de Izquierda, con un 4,36 por ciento, según los datos transmitidos por el Gobierno de la provincia de la capital del país.

Estos resultados dejarían al peronismo con 21 diputados, frente a los 18 del partido libertario, mientras que Somos y Frente de Izquierda se harían con dos escaños cada uno. La diferencia entre las dos principales listas aumenta en el Senado provincial, donde Fuerza Patria colocaría a trece de sus candidatos, frente a los ocho de La Libertad Avanza y los dos de Somos, si bien Frente de Izquierda no tendría representación en esta cámara.

El resultado de los comicios en la provincia de Buenos Aires debilita las expectativas del partido de Milei de cara a las elecciones legislativas nacionales que tendrán lugar el próximo 26 de octubre y en el que se renueva la mitad del Congreso.