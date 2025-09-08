Agencias

El jefe del Ejército ucraniano admite que Rusia tiene más del triple de efectivos en el frente de combate

Por Newsroom Infobae

Guardar

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksander Sirski, ha afirmado que las tropas rusas disponen del triple de efectivos y equipos que las ucranianas en el frente de combate, aunque en algunas zonas el despliegue puede ser hasta "cuatro o seis veces superior".

Así lo ha reconocido en un encuentro para hacer balance de un mes, el de agosto, que implicó "grandes pruebas" pero también "resultados positivos", según sus propias palabras, recogidas en su perfil de la red social Facebook. "Centramos nuestros esfuerzos en contener al enemigo e infligirle el mayor número posible de bajas", ha resumido.

"De hecho, el mes en que los invasores pensaban lograr avances fue también el mes con las menores ganancias territoriales del periodo reciente", ha dicho Sirski, apuntando que en ejes clave como el de Pokrovsk, en la región de Donetsk, las fuerzas rusas apenas han conquistado 5 kilómetros cuadrado y, en cambio, las tropas ucranianas han recuperado 26 kilómetros cuadrados.

En total, "recuperamos el control de 58 kilómetros cuadrados de territorio" y "varias localidades fueron liberadas", ha resaltado el mando militar, que ha cifrado en 60 los objetivos alcanzados durante el mes de agosto en territorio ruso. En este sentido, ha abogado por seguir actuando contra infraestructuras estratégicas, por ejemplo para frenar el suministro de combustible y misiles para las Fuerzas Armadas de Rusia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las exportaciones alemanas bajaron un 0,6% en julio lastradas por la caída del 7,9% en las ventas a EEUU

Las exportaciones alemanas bajaron un

Alberto Herrera y Blanca Llandres anuncian que esperan su primer hijo

Alberto Herrera y Blanca Llandres

Mario Casas, de lo más sonriente, desvela cómo han ido sus vacaciones en El Salvador con Melyssa Pinto y su familia

Mario Casas, de lo más

Feijóo acusa a Sánchez de "lucrarse" de la prostitución y dice que no tiene "legitimidad" para hablar de su abolición

Feijóo acusa a Sánchez de

Canarias plantea que la sede el centro de vulcanología esté en La Palma y que Tenerife sea subsede científica

Canarias plantea que la sede