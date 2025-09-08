El ex primer ministro Thaksin Shinawatra vuelve a Tailandia para recibir el fallo sobre su encarcelamiento

El ex primer ministro de Tailandia Thaksin Shinawatra ha vuelto este lunes al país para recibir el fallo del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de volver a prisión por haber exagerado supuestamente la gravedad de su estado de salud y evitar ser trasladado a una cárcel en vez de permanecer bajo custodia en un hospital cumpliendo condena.

El exmandatario de 76 años ha aterrizado en el Aeropuerto Internacional Don Mueang de Bangkok, la capital del país, tras embarcar en un vuelo privado procedente de Singapur, hasta donde se habría desplazado para acudir a una cita médica, según informaciones del diario 'The Bangkok Post'.

El jet privado en el que ha viajado Shinawatra ha tocado tierra sobre las 14.54 (hora local), un día antes de la vista judicial prevista para este martes y en la que se resolverá su situación penitenciaria después de que lograra permanecer ingresado en el hospital policial desde mediados de 2023 y has principios de 2024.

Fue precisamente una división del Tribunal Supremo la que ordenó que debía estar presente para recibir el veredicto. Shinawatra, que lleva meses alegando problemas graves de salud, regresó al país en agosto de 2023 tras más de quince años en el exilio.

El multimillonario y líder 'de facto' del partido Pheu Thai --que lleva décadas en el centro de la política tailandesa-- fue condenado a ocho años de prisión por corrupción en cuanto llegó al país, si bien posteriormente fue sujeto a un indulto que le permitió reducir su condena a un año por abuso de poder y conflicto de intereses.

Para cumplir ese año de prisión, fue trasladado a la cárcel de Remand, en Bangkok, pero fue enviado tan solo horas después de su llegada al Hospital General Policial, donde permaneció hasta su puesta en libertad condicional a principios de 2024, un caso que ha provocado críticas sobre un posible trato de favor.