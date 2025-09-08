Agencias

El equipo español de persecución se concentra en Valencia para preparar el Mundial en pista de Chile

La selección española de ciclismo en pista permanecerá concentrada en Valencia, desde este lunes y hasta el 12 de septiembre, para preparar la persecución por equipos masculina que disputará el Campeonato del Mundo élite de Chile, del 22 al 26 de octubre.

En la concentración, que se llevará a cabo en el velódromo Lluís Puig de Valencia, el seleccionador nacional, Juan Peralta, contará con un grupo de fondistas formado por Iker Bonillo, Xavier Cañellas, Joan Martí Bennassar, Álvaro Navas, Beñat Garaiar y los campeones del mundo júnior Eric Igual y Eñaut Urkaregi.

