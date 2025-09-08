El Ejército de Israel mata a un fotoperiodista palestino en un bombardeo contra la ciudad de Gaza

El Ejército de Israel ha matado este lunes a un fotoperiodista palestino en un nuevo bombardeo ejecutado contra la ciudad de Gaza, escenario de un recrudecimiento de su ofensiva con el objetivo declarado de hacerse con el control de la localidad, situada en el norte de la Franja de Gaza.

El fallecido ha sido identificado como Osama Ahmed Balusha, quien ha muerto en un ataque contra su vivienda en el barrio de Sheij Raduán, en el noroeste de la ciudad de Gaza, según ha informado el diario palestino 'Filastin', sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre el bombardeo.

Las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado hasta la fecha la muerte de 250 periodistas a causa de la ofensiva israelí contra el enclave, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha más de 64.500 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.