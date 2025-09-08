Agencias

El Club de Exportadores prevé un alza del 37% de las exportaciones españolas por el acuerdo con Mercosur

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Club de Exportadores e Inversores Españoles ha estimado que las exportaciones españolas crecerán alrededor de un 37% debido al reciente Acuerdo de Asociación Comercial entre la Unión Europea y Mercosur, firmado en diciembre de 2024 y actualmente en proceso de ratificación.

Además, el Club de Exportadores ha previsto que este acuerdo se traducirá en la creación de más de 22.000 puestos de trabajo en España y que la eliminación progresiva de aranceles supondrá un ahorro anual de unos 4.000 millones de euros para las empresas europeas, teniendo en cuenta que entre las dos partes hay un volumen comercial bilateral anual en bienes que supera los 15.000 millones de euros.

Por otra parte, los exportadores han destacado la reducción de aranceles para productos como el aceite de oliva, el vino, los quesos y las frutas, sectores en los que, según la organización, España mantiene un liderazgo internacional consolidado.

Asimismo, ha subrayado la protección de más de 350 Indicaciones Geográficas europeas, incluidas 59 españolas, lo que permitiría reforzar la posición de productos emblemáticos en los países de Mercosur.

"Este pacto constituye una oportunidad estratégica para España y sus empresas exportadoras, al abrir un mercado común de más de 700 millones de consumidores y eliminar barreras arancelarias y no arancelarias", ha afirmado el presidente del Club, Antonio Bonet.

Por último, ha considerado este acuerdo una señal "clara" de compromiso con una apertura comercial "inteligente y equilibrada", y por ello, ha animado a las autoridades y parlamentos a culminar cuanto antes el proceso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las exportaciones alemanas bajaron un 0,6% en julio lastradas por la caída del 7,9% en las ventas a EEUU

Las exportaciones alemanas bajaron un

Alberto Herrera y Blanca Llandres anuncian que esperan su primer hijo

Alberto Herrera y Blanca Llandres

Mario Casas, de lo más sonriente, desvela cómo han ido sus vacaciones en El Salvador con Melyssa Pinto y su familia

Mario Casas, de lo más

Feijóo acusa a Sánchez de "lucrarse" de la prostitución y dice que no tiene "legitimidad" para hablar de su abolición

Feijóo acusa a Sánchez de

Canarias plantea que la sede el centro de vulcanología esté en La Palma y que Tenerife sea subsede científica

Canarias plantea que la sede