El banco estadounidense PNC Financial comprará a la regional FirstBank por casi 3.500 millones de euros

El banco estadounidense PNC Financial ha comunicado este lunes la compra de la entidad regional First Bank por un monto aproximado de 4.100 millones de dólares (3.493 millones de euros), lo que permitirá a la primera incrementar su presencia en los estado de Colorado y Arizona.

En concreto, la adquisición añadirá 26.800 millones de dólares (22.831 millones de euros) en activos bajo gestión a la cartera de PNC Financial, así como 95 oficinas físicas, según ha informado la entidad.

La compra se prevé que se complete a principios de 2026 una vez recabados todas las autorizaciones regulatorias pertinentes y demás condiciones habituales.

El actual consejero delegado de FirstBank, Kevin Classen, pasará a ser presidente regional de PNC para Colorado una vez que se cierre la operación, así como ejecutivo adscrito a los Territorios de Montaña, que incluye Arizona y Utah.

"Su amplia base de depósitos minoristas, su incomparable red de sucursales en Colorado, su creciente presencia en Arizona y su relación de confianza con la comunidad local la convierten en un socio ideal para PNC", ha motivado el presidente y consejero delegado de PNC, William Demchak.

"Su escala [la de PNC], tecnología y amplitud de servicios financieros nos permitirán ofrecer aún más a nuestros clientes, al tiempo que garantizamos que nuestros empleados y comunidades sigan prosperando", ha expresado, de su lado, Classen.